В навечерието на Новата година! Километрични колони от автомобили в посока Гърция
"Автомобилите се движат едвам. От Благоевград до село Градево (бел. на ред. - община Симитли) стигнахме за около час", допълва нашия читател.
Той уточнява, че въпреки натоварения трафик към момента няма възникнали пътни инциденти.
