В петък и в неделя се променя организацията на движение на камиони по АМ "Тракия"

© Днес от 16 ч. до 21 ч. временно в двете посоки ще се ограничи движението на камионите над 12 т в отсечката от София до пътен възел "Оризово“ в област Стара Загора. Целта е както повишаване на безопасността, така и улеснение на трафика в следобедните часове.



При промяната в организацията на движение камионите ще могат да използват следните обходни маршрути:



За пътуващите в посока Стара Загора:



за МПС над 12 т, идващи от София в посока Бургас – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 на АМ "Тракия“ – АМ "Тракия“ до Бургас.



за МПС над 12 т, идващи от София в посока Стара Загора, АМ "Марица“ и ГКПП "Капитан Андреево“ – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 на АМ "Тракия“ – АМ "Тракия“ в посока София до п. в. "Оризово“ при км 165+330 – по АМ "Тракия“ в посока Бургас до пътна връзка с АМ "Марица“ при км 168+215 – по АМ "Марица“ до ГКПП "Капитан Андреево“.



за МПС над 12 т, идващи от София в посока ГКПП "Капитан Андреево“ – по път I-6 София – Казанлък, по път I-5 до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 на АМ "Тракия“ – по път I-5 до п. в. "Димитровград“ при км 35+888 на АМ "Марица“, по АМ "Марица“ - ГКПП "Капитан Андреево“.



за МПС над 12 т, идващи от София в посока Пазарджик и Пловдив – по път I-6 София – Карлово до път II-64 Карлово - Пловдив - по път I-8 до гр. Пазарджик.



За пътуващите в посока София:



за МПС над 12 т, идващи от Бургас за София – по АМ "Тракия“ до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 на АМ "Тракия“, по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзката с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София.



за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево“ за София – по АМ "Марица“ до пътната връзка на АМ "Марица с АМ "Тракия“ при км 168+215 – по АМ "Тракия“ до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 - по път I-5 Стара Загора – Казанлък до връзка с път I-6 и по път I-6 Казанлък – София.



за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево“ за Пловдив и Пазарджик – по АМ "Марица“ до пътната връзка на АМ "Марица с АМ "Тракия“ при км 168+215 – по АМ "Тракия“ в посока Бургас до п. в. "Чирпан“ при км 174+349, по път III-664, път II-66 Чирпан – Поповица и път I-8 Поповица – Пловдив – Пазарджик.



за МПС над 12 т, идващи от Пазарджик и Пловдив в посока София – от гр. Пазарджик по път I-8 до гр. Пловдив – по път II-64 Пловдив – Карлово и път I-6 Карлово – София.



за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево“ в посока гр. Бургас – по АМ "Марица“ до пътната връзка на АМ "Марица с АМ "Тракия“ при км 168+215 – по АМ "Тракия“ до Бургас.



за МПС над 12 т, идващи от ГКПП "Капитан Андреево“ в посока Бургас – по АМ "Марица“ до п. в. "Димитровград“ при км 35+888 по път I-5 до п. в. "Стара Загора“ при км 208+181 на АМ "Тракия“ до Бургас.



В неделя - 28 септември, се предвижда ограничението в движението на камионите над 12 т да е от 14 ч. до 19 ч. в платното в посока София в участъка от Стара Загора до София на АМ "Тракия“ /от 208-и км до км 0/.



Забраната не се отнася за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, моторни превозни средства, които извършват превоз на опасни товари (ADR) за зареждане на бензиностанции в забранения за движение участък и пътна помощ със специализирана техника за репатриране на всички видове ППС. Автобуси, които са в категорията на моторни превозни средства над 12 т няма да бъдат ограничавани и ще преминават по магистралата.



На автомагистрала "Хемус“ в участъка между село Яна и входа на София /от км 0 до 8-и км/, в който от 15 септември започна ремонт в платното към столицата, също се въвежда времена промяна в организацията на движение, с цел по-безопасно придвижване на гражданите.



В петък - 26 септември, от 13 ч. до 13 ч. и в събота - 27 септември, ще се обособят две ленти за движение в посока Варна. Трафикът в посока София ще се пренасочва от пътен възел "Яна“ по път I-1 през Горни и Долни Богров до столицата.



От 13 ч. в събота - 27 септември, до 12 ч. в неделя - 28 септември, превозните средства ще преминават двупосочно в платното за Варна, в което ще бъдат обособени по една лента в посока.



От 12 ч. в неделя - 28 септември, до 12 ч. в понеделник - 29 септември, ще има две ленти за движение в посока София на АМ "Хемус“ в участъка от пътен възел ‚Яна“ до столицата. Трафикът за Варна ще се пренасочва по път I-1 от София през Долни и Горни Богров до пътен възел "Яна“, от където ще продължава по магистралата. Поради интензивността на движението в края на работната седмица до приключване на основния ремонт на участъка от гара Яна до София се предвижда всеки уикенд да се въвежда същата организация на движение. Прогнозният срок за завършване на ремонта в платното за София е 31 октомври.