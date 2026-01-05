Програма за тържественото отбелязване на Богоявление (Йордановден, 6-ти януари - вторник) в Асеновград:08:30 ч., от храмовете на града стартира Литийно шествие, което ще завърши до "Пешеходния мост“09:00 ч., до "Пешеходния мост: “Велик Богоявленски водосвет и "спасяване“ на кръста09:30 ч., до "Пешеходния мост“: Тържествено освещаване бойните знамена на IV Артилерийски полк – Асеновград09:45 ч., сцената на площада: Празнично хоро с участието на гайдарски състав и певческа група при НЧ "Св. преп. Паисий Хилендарски“10:30 ч., пред паметника на Христо Ботев: честване на 178 години от рождението на великия революционер и поет и отбелязване на патронния празник на ОУ "Христо Ботев“.Смелчагата, който успее да спаси кръста от студените води на река Чая, ще получи като награда от община Асеновград 10 л. асеновградско вино и парична сума в размер на 100 евро. Но най-вече, вярванията гласят, че който спаси светинята, ще бъде здрав през цялата година. Ентусиастите, които желаят да участват в ритуала, могат да се запишат в църквата "Св. Богородица - Успение“ (на "Бачковския път“).Интересът, от страна на желаещите да се включат в народния обичай и да калят силите си, с всяка изминала година нараства все повече. Припомняме, че за спасяването на богоявленския кръст на Йордановден през миналата 2025 г. се бориха близо 70 безстрашни мъже.