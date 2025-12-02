убийството на 33-годишната Евгения Владимирова за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
Делото стигна до ВКС след жалби на подсъдимите Орлин и Пламен Владимирови, както и на частните обвинители. По-рано и двамата бяха осъдени на доживотен затвор за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост.
ВКС обаче установи допуснати процесуални нарушения във въззивното решение. Апелативният съд е изключил от обсъждането показанията на полицейски служители, пресъздали съдържанието на оперативни беседи с подсъдимите, и е отхвърлил протоколите от проведените следствени експерименти, извършени преди привличането им като обвиняеми. Върховните съдии посочват, че тези решения на САС са мотивирани с нарушения на чл. 2, § 3 от Директива 2013/48/ЕС - свързани с правото на достъп до адвокат и правото на уведомяване при задържане.
ВСК приема, че в хода на беседите и следствените експерименти подсъдимите са били третирани като заподозрени, но не са били уведомени за правото си да мълчат и за правото на адвокат. Въпреки това апелативният съд е счел, че порочността на тези действия не влияе върху показанията на други лица, използвани като доказателства. ВКС посочва, че такова игнориране на стандарта, заложен в Директива 2013/48/ЕС, поставя под съмнение допустимостта и надеждността на използваните доказателствени материали.
Касационният съд също така установи, че САС не е обсъдил различията между експертните становища, приети в първоинстанционното и във въззивното производство по въпроса за механизма на причиняване на смъртта - в частност дали стреч фолиото, намерено около главата на пострадалата, е играло роля като способ за причиняване на смъртта. Отсъствието на съдебна мотивация за отхвърляне на допълнителна експертиза е ощетило защитата, отбелязва ВКС.
Частните обвинители в касационните си жалби настояват за ужесточаване на наказанието "доживотен затвор без замяна“. ВКС посочва, че апелативният съд е трябвало да разгледа аргументите им и да се произнесе по въпроса, дори ако в крайна сметка е отказал искането. В мотивите си ВКС обобщава, че процесуалната дейност на САС не изпълнява изискванията на чл. 314 и чл. 339, ал. 2 от НПК; констатираните нарушения могат да бъдат отстранени чрез ново въззивно производство, при което съдът трябва да направи прецизна оценка на допустимостта, достатъчността и достоверността на доказателствата и при необходимост да проведе допълнително съдебно следствие. Решението на ВКС е подписано с особено мнение от един от членовете на състава.
САС не е коментирал и искането на частните обвинители наказанието да бъде утежнено до доживотен затвор без замяна.
Според ВКС всички тези пропуски означават, че делото трябва да се гледа отново, като апелативният съд извърши много по-подробна проверка на доказателствата и ако е необходимо, да проведе допълнително съдебно следствие.
Решението на ВКС е подписано с особено мнение от един от съдиите.
ВКС върна за ново разглеждане делото за убийството на Евгения, открита мъртва в куфар
©
Още по темата
/
Близките настояват за доживотен затвор без замяна, осъдените за убийството на намерената в куфар Евгения искат намаляване на присъдите
13.06
Убиецът на Евгения пред съда: Трябва да понеса последствията, но не трябва да бъда отговорен за недоказани обвинения
26.11
Близки на убитата Евгения: Искаме доживотна присъда, как не го е срам да остави детето си без майка
22.10
Приятел на убитата Евгения: Остават съмненията, че има силно влияние на Държавна сигурност, тъй като бащата - убиец е бил служител там
12.11
Свекърът на намерената в куфар Евгения е на свобода, след като беше осъден от СГС на доживотен затвор
10.11
Още от категорията
/
Ивайло Мирчев: Полицията беше умишлено изтеглена, за да се опорочи най-големият протест от 35 години
08:34
Проф. Милена Стефанова: Протестът от миналата седмица, който беше директно ориентиран срещу бюджета, постигна своята цел, не знам какво да очаквам за тази вечер
01.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.