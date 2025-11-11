вълна от обществено недоволство и създаването на петиция петиция срещу деятеля.
Припомняме, че близо 200 000 души подкрепиха петиция с искане за справедлива присъда, а случаят постави отново на пиедестал темата за агресията над животни.
Представяме Ви цялата позиция:
"Във връзка с инцидента в столичния квартал “Разсадника", в който участва служител на лечебното заведение, Ви информираме, че ВМА като институция има компетентност да се произнесе относно професионалните качества на д-р Ненад Цоневски, не за личните му такива.
В тази връзка ВМА оказва пълно съдействие на компетентните органи, които са ангажирани с изясняването на случая – Служба “Военна полиция", Военна прокуратура, Районна прокуратура-София, Трето Районно управление, Инспекторат към Министерство на отбраната.
Д-р Ненад Цоневски няма да упражнява служебна дейност до приключване на всички действия.
ВМА не толерира проявите на агресия и призивите за насилие, независимо към кого са насочени".
Виктор1
на 11.11.2025 г.
Извода е, че трябва изкуствено да се раздухват скандали, за да може обществото да се отклонява от истински сериозните проблеми.
