Военномедицинска академия (ВМА) обявиха, че отстраняват от длъжност мъжа, виновен за смъртта на 14-годишното куче Мая, прегазено в столичния квартал "Разсадника". До действията се стигна следи създаването на петиция петиция срещу деятеля.Припомняме, чес искане за справедлива присъда, а случаят постави отново на пиедестал темата за агресията над животни."Във връзка с инцидента в столичния квартал “Разсадника", в който участва служител на лечебното заведение, Ви информираме, че ВМА като институция има компетентност да се произнесе относно професионалните качества на д-р Ненад Цоневски, не за личните му такива.В тази връзка ВМА оказва пълно съдействие на компетентните органи, които са ангажирани с изясняването на случая – Служба “Военна полиция", Военна прокуратура, Районна прокуратура-София, Трето Районно управление, Инспекторат към Министерство на отбраната.Д-р Ненад Цоневски няма да упражнява служебна дейност до приключване на всички действия.ВМА не толерира проявите на агресия и призивите за насилие, независимо към кого са насочени".