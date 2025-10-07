ВСС даде 3-дневен срок на ВАС да си определи административен ръководител

© Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да се изпрати покана по старшинство до съдиите от Върховния административен съд за изразяване на съгласие за определяне на изпълняващ функциите "административен ръководител“ на органа. Даден е тридневен срок от уведомяването, в който магистратите от ВАС трябва да заявят своето становище.



Колегията гласува, на основание чл. 30, ал. 5 от Закона за съдебната власт, да отправи предложение до Пленума на ВСС за приемане на решение за сезиране на Народното събрание с искане за автентично тълкуване на разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт.



Това реши на днешното си заседание съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. В момента длъжността се заема от Георги Чолаков.