|ВСС даде 3-дневен срок на ВАС да си определи административен ръководител
Колегията гласува, на основание чл. 30, ал. 5 от Закона за съдебната власт, да отправи предложение до Пленума на ВСС за приемане на решение за сезиране на Народното събрание с искане за автентично тълкуване на разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт.
Това реши на днешното си заседание съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. В момента длъжността се заема от Георги Чолаков.
