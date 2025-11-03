Валдис Домбровски пристига на посещение у нас
Той ще има срещи с министър-председателя Росен Желязков, с министъра на финансите Теменужка Петкова и с председателя на Народното събрание Рая Назарян.
На 4 ноември (вторник) комисар Домбровскис ще участва в конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната“, в която ще се включат председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард, управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, председателят на Еврогрупата и министър на финансите на Ирландия Паскал Донахю, български и международни лидери. В рамките на конференцията той ще вземе участие в кръгла маса заедно с министъра на финансите Теменужка Петкова и управителя на Българската народна банка Димитър Радев. Сред темите на дискусиите ще бъдат присъединяването на България към еврозоната и ролята на еврото за укрепването на устойчивостта и конкурентоспособността на страната в настоящия геополитически контекст.
От 12:15 часа в резиденция Бояна комисар Домбровскис и министър Петкова ще дадат пресконференция, която ще се излъчва на живо по сателитния канал EBS.
В програмата на Валдис Домбровскис е предвидено също той да изнесе лекция пред студенти в Университета за национално и световно стопанство.
