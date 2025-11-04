Валдис Домбровскис: Присъединяването към еврозоната не е просто смяна на монети и банкноти, то е приобщаване към сърцето на Европа
"Това не е просто присъединяване към дадена валута, това не е смяна на монети и банкноти, то е присъединяване към сърцето на Европа", заяви еврокомисарят.
"На практика подготовката (в България) върви по план, контекстът в който се присъединява България е сложен. Геополитически ситуацията в световен мащаб е фрагментарна и сложна. Светът е по-конфликтен. Но, членството в еврозоната засилва устойчивостта на малките икономики-на малките страни", коментира Домбровскис.
"След нахлуването на Русия в Украйна, за Балтийските страни цените на кредтиране бяха по-ниски от тези за държави като Полша и Унгария. И това бе обяснено с еврозоната", даде пример той.
"Инвеститорите възприемат членството в еврозоната като стабилизиращ фактор. Когато една държава се присъедини, стойността на дълга намалява, защото пазарите гледат на това като на знак за финансова стабилност и добро управление".
"България трябва да продължи да поддържа стабилна и отговорна фискална политика, въпреки предстоящото въвеждане на еврото", предупреди еврокомисарят.
"Страната има силна история на фискална стабилност и второто най-ниско ниво на държавен дълг спрямо БВП в ЕС. Това е ясен пример за финансова сила".
След изказването на Валдис Домбровскис България получи и поздравления за предстоящото приемане на еврото от Пиер Граменя, управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност.
