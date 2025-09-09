ЗАРЕЖДАНЕ...
Валежи и захлаждане в края на седмицата
В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места в Рила и Пирин ще превали. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
В сряда ще преобладава слънчево време с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°.
В четвъртък над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. Над Западна България въздушната маса ще е неустойчива и там ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен югоизточен вятър. Съществена промяна на температурите не се очаква.
В петък вятърът ще е от изток-североизток, слаб до умерен. Над Западна и Централна България облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. Там на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, възможно е за кратко да са интензивни, както и да има гръмотевична дейност, а дневните температури ще са 22°-27°. Над Източна България ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, а дневните температури там ще достигат до около 30°.
През почивните дни и в началото на следващата седмица и на изток дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 24° и 29°. В Източна България вятърът ще е предимно умерен от изток. Облачността ще е променлива, в събота в западната половина от страната ще е все още предимно значителна и на места отново ще превали краткотраен дъжд, а в неделя и понеделник ще е без валежи.
