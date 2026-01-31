Ваня Григорова в социалната мрежа, коментирайки интервюто на Румен Радев в "Панорама".
"Най-скучните ми интервюта са тези, в които не ми задават въпроси и аз сама трябва да минавам през различни теми и аспекти", пише още тя.
"Разбира се, журналистът не трябва да налага определена теза, камо ли агресивно, или пък да не позволява на госта си да представи собствената си гледна точка. Смятам, че Радев вчера имаше възможност да покаже защо е алтернатива. Рядко политик е имал възможност 45 минути да говори в най-гледаното политическо предаване в България", смята Григорова.
