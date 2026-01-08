Сподели close
По мой сигнал КЗК е започнала разследване за картел при доставката на храни за пациентите на държавните болници. Това обяви депутатът от "Продължаваме Промяната- Демократична България" Васил Пандов в социалните мрежи. 

ФОКУС припомня, че екипи на Комисията за защита на конкуренцията обявиха, че извършват проверки на място в офиси на фирми по разследване за картел при обществени поръчки за доставка на храна в болници.

Депутатът обвързва казуса с Пламенка Димитрова - основният свидетел по делото за варненския кмет Благомир Коцев

"Поводът за анализа, който предадох на КЗК с данни от МЗ, беше Пламенка - основният свидетел на прокуратурата по скалъпеното обвинение срещу Благомир Коцев. Нейното дружество, освен че е имало "абонамент" с община Варна по време на управлението на ГЕРБ за доставка на храни, се оказа, че генезисът на нейното израстване е свързано с най - голямата държавна болница във Варна - Света Марина. Нейната база е там и тя има също дългогодишни отношения по доставка на храна за пациентите на Света Марина - без конкуренция", написа Пандов. 

Депутатът от ПП-ДБ заяви, че по данни на МЗ е установил, че има много видими данни за потенциален картел при доставката на храни на големите държавни болници.

"Едни и същи три дружества се редуват от години да печелят доставката на болнични храни за милиони левове в държавните болници. Трите фирми взаимно се конкурират с оферти без други участници. Това е възможно, тъй като по закон за доставка на храни до прага от 750 хиляди евро не се провежда търг, а директорите на държавните болници си избират кой да поканят пряко. Данните показват, че има абонамент на три фирми, които са канени да подават оферти и които възможно са си разпределили пазара".

Пандов изрази надежда да се съберат достатъчно доказателства за налагане на санкции.

"Подобни вероятни картелни практики има още в българското здравеопазване - при доставка на лекарствени продукти, медицински изделия, медицинска апаратура. Подготвям нови анализи, които ще предам на КЗК. Очаквайте още подобни скандални разкрития!", заключи той.