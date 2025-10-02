Новини
Василев: Ако Сарафов не предприеме действия, ще направя граждански арест на учителката от Каблешково
Автор: Илиана Пенова 13:51
©
Днес от трибуната на Народното събрание бяхме принудени да отправим призив към Сарафов относно случая с 4-годишното дете в Каблешково, малтретирано психически, физически и сексуално. Обществото реагира, но институциите не и случаят остава "заметен под килима", заяви председателят на "Меч" Радостин Василев.

Лидерът на партията е категоричен, че ако главният прокурор не реагира, ще блокира Каблешково и ще извърши граждански арест на въпросната възпитателка, която е тормозила детето.

"Трябва да се правят истински и всеобхватни разследвания. Не е допустимо родителите да правят две експертизи преди да сезират прокуратурата, които показват налични заключения. И в момента, в който прокуратурата се заеме с ъс случая, да липсват тези заключения", допълни още Василев.

"От днес нататък "Меч" няма да бъде толерантен към никого от парламентарните групи в НС. Моята позиция е ясно Пеевски и Борисов, фронт срещу тях", каза председателят на партията.








