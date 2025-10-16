ЗАРЕЖДАНЕ...
Василев: Ние сме за избори, чакаме президента Радев на политическия терен
© Булфото
Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев пред журналисти в Народното събрание.
"Ако Борисов не се върне в парламента, Даниел Митов ще го обяви за издирване. Ние се регистрирахме днес, ако може без тях да работим", каза още Василев.
На въпрос защо от “Възраждане" не са се регистрирали" Василев отговори: "Не знам, те са обект на изследване от науката".
Василев каза още, че и той чака президента Румен Радев на политическия терен и допълни, че от МЕЧ са за избори.
