Асен Василев коментира приетата на първо четене план-сметка на страната, предаде репортер на "Фокус".
По думите му в новопредложения бюджет се намаляват средствата за здравеопазване 2027г. спрямо 2026 г., като и тези за образование, спорт, култура и наука. "В същото време 2027 г. и 2028 г. се вдигат осигурителните вноски. Или казано накратко вдигането на данъците след големия протест се отлага с една година, но за сметка на това то ще бъде съпроводено с по-малко инвестиции и с повече харчове по непрозрачен начин", каза още той.
"Това правителство с този втори нескопосан бюджет показа, че не може да управлява. То задава грешни за страната приоритети. Ако имат грам акъл, ще си подадат оставката още днес. Очевидно го нямат и ще трябва хората на площада да излязат и да им кажат: "Стига, писна ни да ограбвате бъдещето на държавата", подчерта Асен Василев.
