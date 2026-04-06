Централната избирателна комисия ще назначи днес Секционните комисии извън страната.
За изборите на 19 април има ограничение до 20 секции в страните извън Европейски съюз, изключение правят само консулствата и дипломатическите представителства.
Съгласие за разпределение на всички състави беше постигнато през миналата седмица.
На 8 април ще бъдат предоставени и машините за гласуване в чужбина.
