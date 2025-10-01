Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Важна информация от НОИ
Автор: Десислава Томева 10:06Коментари (0)168
© Фокус
Изплащането на пенсиите през октомври т.г. чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври (вторник) и ще завърши на 20 октомври (понеделник), съобщават от НОИ. Преводите на сумите за октомврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 октомври 2025 г.

На 2 октомври на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец септември.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 октомври (сряда).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика "Календар на плащанията“.



Още по темата: общо новини по темата: 717
01.10.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
29.09.2025 »
предишна страница [ 1/120 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Асен Василев: Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ, кой да дойде, за ...
12:20 / 01.10.2025
Родители да не връщат помощта за ученици при 5 неизвинени отсъств...
12:39 / 01.10.2025
"Ние, потребителите" разкри нова нелоялна практиката
11:58 / 01.10.2025
Пеевски: Подкрепям Борисов, ДАИ трябва да бъде закрита
12:01 / 01.10.2025
Вълчев: Проблемите идват от прогимназия, когато учениците губят м...
11:37 / 01.10.2025
Телефоните пропищяха в цяла България
11:12 / 01.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 октомври
14:46 / 29.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Възрастен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос
08:12 / 29.09.2025
От ВиК Бургас се похвалиха
11:13 / 30.09.2025
Актуални теми
Служители на ИААА са хванати за искане на подкуп за техника за концерт
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Телефоните в България пропищяха - сигнал от президента
Договорът с турската компания "Боташ"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: