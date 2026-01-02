Важна информация за клиентите на Пощенска банка
След успешната миграция на дигиталните канали за банкиране, клиентите на Пощенска банка вече разполагат с пълен достъп до услугите на m-postbank, e-postbanк и ONE wallet. От 07:00 часа на 2 януари те могат да извършват в евро своите обичайни операции в мобилното и интернет банкиране, както и чрез дигиталния портфейл на банката.
Всички сметки и кредитни продукти са автоматично и безплатно превалутирани, което позволява на потребителите в дигиталните канали да видят и управляват своите средства в евро с лекота. Без промяна остават всички познати функционалности, което гарантира бързо и коректно адаптиране към новата платежна валута. Клиентите ще могат да извършват всички досегашни операции, без нужда от допълнителни действия за настройка. До август 2026 г. всички суми ще бъдат двойно визуализирани в евро и лева, съгласно Закона за въвеждане на еврото в България.
Възстановяването на дигиталните канали за банкиране е финалният етап от успешния процес на миграция. Картовите услуги и банкоматите на Пощенска банка преминаха към режим на работа в евро още в първия час на 2026 г., което позволи на клиентите да извършват картови плащания в новата валута на ПОС терминал или онлайн, както и да теглят евро банкноти от АТМ устройства на банката.
"Преходът към новата валута ангажира професионализма и усилията на огромен екип от специалисти през последните няколко години, благодарение на които промяната бе осъществена с максимална прецизност и внимание към клиентите. Основната ни цел беше да им осигурим спокойствието и увереността, от която имат нужда, за да оценят и преживеят този исторически момент. Влизането на България в еврозоната е събитие, което ще очертае нови хоризонти за хората и бизнеса и ще донесе реални ползи за нашата икономика, като насърчи и катализира процеси, които ще имат дългосрочен позитивен ефект върху всеки един от нас“, коментираха от Пощенска банка.
За да подкрепи своите клиенти в адаптацията към новата валута, банката ще продължи активно да ги информира за всички детайли, свързани с прехода към еврото. Актуално съдържание по темата може да бъде намерено в секцията България и еврото или чрез дигиталния асистент EVA.
