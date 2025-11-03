Важна информация за пенсионерите
©
На 4 ноември на всички правоимащи ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец октомври, съобщават още от НОИ.
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 ноември (понеделник).
Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика "Календар на плащанията“.
Изплащането на пенсиите през октомври чрез пощенските станции започна на 7 октомври и завърши на 20 октомври.
Още от категорията
/
Празник е!
08:44
Бизнесмен: Cлужителите, изпълняващи рутинни интелектуални задачи, ще бъдат заменени от хора, които умеят да работят с изкуствен интелект
02.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.