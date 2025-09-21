Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
Автор: Екип Burgas24.bg 16:34Коментари (0)134
© BohemCars
Службата за данъци напомня на гражданите, че продажбата на автомобил, който е бил собственост по-малко от една календарна година, трябва да бъде декларирана в годишната данъчна декларация. Това важи независимо от броя на продадените автомобили или от това дали продажбата е донесла печалба.

Пример:

Автомобил е закупен на 10 февруари 2025 г.

Същият автомобил е продаден на 10 септември 2025 г.

В този случай сделката трябва да бъде вписана в данъчната декларация за 2025 г., която се подава през началото на 2026 г.

Ако автомобилът е бил ваша собственост повече от една календарна година, деклариране не се изисква. Декларацията е задължителна, дори ако сте на трудов договор и обикновено не попълвате сами данъчната си декларация. Всички сделки с автомобили са видими за НАП, така че пропускът може да доведе до писмо или проверка от данъчната администрация.

При получаване на уведомление от НАП се препоръчва консултация със счетоводител за правилното деклариране и избягване на евентуални санкции.

Съвет на експертите oт BohemCars: "Ако някой твърди, че декларацията не е нужна, информацията е невярна. Всички сделки с автомобили под 1 година трябва да бъдат декларирани.“








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Зорница Русинова: Хората да не си обменят парите преди 1 януари
12:43 / 21.09.2025
Свилен Ноев: Ако баща ми можеше да ме разбере, щях да му кажа, че...
12:43 / 21.09.2025
Производител: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева,...
12:42 / 21.09.2025
Само за 3 месеца преди 64 години е построена първата панелка в Бъ...
12:43 / 21.09.2025
Шокиращ случай: 80-годишна пенсионерка с тежка черепно-мозъчна тр...
12:44 / 21.09.2025
Финансист: Когато много силно увеличаваме заплати и други разходи...
12:45 / 21.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Предполагаема руска намеса е довела до инцидент със самолета на Урсула
Поскъпване на хранителните продукти
Водна криза
Природни стихии
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: