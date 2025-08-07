Новини
Важна новина за еврото в България!
Автор: ИА Фокус 09:25
©
Последен ден за търговците да подготвят изписването на цените на стоки и услуги – и в лева, и в евро. Етикетите трябва да показват с еднакъв шрифт двете цени, но няма изискване коя да водеща – тази в лева или тази в евро, пише NOVA.

Разпоредбите в Закона за въвеждане на еврото започват да действат от 8 август. Оттогава ще трябва да виждаме цените и в евро, и в лева. За двойното обозначаване има известни изключения, например при книгите, учебниците и помагалата, които ще трябва да въведат изписването от новата година. При бензиностанциите ще виждаме двоен ценоразпис на горивата, но на дисплея на колонката за зареждане сумата ще е само една.

След като таксиметровият бранш се оплака от затруднения, изискването на касовите бележки да виждаме и двете валути, влиза в сила от 31 октомври, но ценоразписите, които посочват тарифите им трябва да са и в двете валути.



06.08.2025 Левон Хампарцумян: Банките нямат интерес да си удушат клиентите!
05.08.2025 Собственик на магазини: Услугата за пренастройване на касовите апарати не е евтина
05.08.2025 Голяма наша банка с важно съобщение до клиентите си
05.08.2025 Аптекар: Всеки ден отделям по 30 мин. да гледам филмчета в YouTube как да си инсталирам принтера
05.08.2025 Човек трябва да има чист доход от 1500 лв.
05.08.2025 Ще се промени ли IBAN по левовите сметки след приемането на еврото?
Нов вид застраховка набира популярност у нас
23:07 / 06.08.2025
23:07 / 06.08.2025
Шофьор на "Мерцедес" получи три фиша за едно и също нарушение, за...
20:08 / 06.08.2025
20:08 / 06.08.2025
Делян Пеевски настоява за спешни проверки в "Лукойл", сезира куп ...
20:08 / 06.08.2025
20:08 / 06.08.2025
Делян Добрев с поредна остра критика към Промяната
21:08 / 06.08.2025
21:08 / 06.08.2025
Финансова инжекция от над 2 милиона лв. за някои родители 
21:08 / 06.08.2025 
21:08 / 06.08.2025
България ще има системи за гасене на пожари "Bambi Bucket"
21:07 / 06.08.2025
21:07 / 06.08.2025

