Важно! След 01.01.2026 г. и влизането на еврото, цените на горивата ще...
Автор: Вилислава Ветренска 09:02Коментари (0)128
©
Смяната на валутата от 1 януари 2026 г. няма да промени ценообразуването при горивата. Няма абсолютно никаква причина за повишение на цената. Цената на горивата се определя от структурни и пазарни фактори, които нямат нищо общо със самата валута. Това каза енергийният експерт Мартин Владимиров в предаването "Метроном" на Радио "Фокус“. 

Недостигът на бензин в Русия също няма отношение към формирането на цените на горивата в България, заяви той. Кризата в Руската федерация е резултат от успешните атаки с украински дронове над редица рафинерии в страната.

"Русия произвежда много дизел и недостатъчно бензин. Когато няколко големи рафинерии излязат извън строя, те не могат да покрият нуждите на страната, тъй като руснаците карат коли предимно на бензин, не на дизел. Украинците удрят слабото място на Руската федерация“, обясни енергийният експерт.

По думите му България произвежда достатъчно количества горива в рафинерията си в Бургас, за да покрие нуждите на вътрешния пазар. Доставките на суров петрол след 1 януари 2024 г. са само от неруски източници, допълни Владимиров.

"Не очаквам ръст на цените на горивата у нас до края на годината. Потенциално може да се стигне до увеличение, ако има драстични нови вторични санкции срещу Русия, които да вдигнат общата цена на суровия нефт на глобалните пазари, но такова ограничение, дори при пълно спиране на руския нефт, изчисляваме на не повече от 15%. Така че крайната цена на горивата не би трябвало да се увеличи драстично и е далеч от нивата, които виждахме през 2022-2023 г.“, обясни енергийният експерт.



