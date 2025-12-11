Утре, 12 декември, от 10 до 12 часа ще бъде затворен за движение на превозни средства изходът от кръговото кръстовище на летището в посока Бургас. Причината е полагане на асфалт по участъка, който се ремонтира.Временната организация на движение ще засегне излизащите от кв. "Сарафово“ и летище Бургас. На двата изхода ще има работници, които ще пренасочват движението в посока Поморие.Призоваваме водачите в този часови диапазон да използват кръговото кръстовище преди Поморие и Слънчев бряг до бензиностанция "Макс ойл“, за да стигнат до Бургас.Автобусите, които се движат по линия 15 и 15А и Поморие-Бургас и излизат от кв. "Сарафово“ и летището също ще използват временния маршрут за движение.