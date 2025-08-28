Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Важно, родители! Ето как се кандидатства за еднократна помощ за ученици?
Автор: Илиана Пенова 15:58Коментари (0)0
©
По-малко от месец остава до началото на новата учебна година. За семейство с дете тя е свързана с немалко разходи, които не всяко семейство лесно може да си позволи. Закупуването на учебните пособия и учебници, а и цялостната издръжка на едно дете също е значителен разход.

С настъпването на новата учебна година семействата с ученици в първи, втори, трети и четвърти клас могат да се възползват от еднократна помощ, предназначена да покрие част от разходите в началото на учебната година.

Еднократната помощ се предоставя и на настойника/попечителя, който отглежда детето и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства. Размерът на помощта се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България.

Еднократната помощ се предоставя и на настойника/попечителя, който отглежда детето и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас

Какво е необходимо да приготвя предварително

Начин на заявяване:

Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец попълнено от правоимащите лица и подадено в дирекция "Социално подпомагане“ по настоящ адрес по един от следните канали:

лично, като към заявлението декларация се прилага лична карта (за справка);

чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;

по електронен път с квалифициран електронен подпис;

по електронен път посредством електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.

Необходими документи:

Към заявлението-декларация се прилагат следните документи, в случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" не може да получи информацията по служебен път:

Заявление-декларация по образец;

Удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас, издадено от съответното училище;

Mедицински протокол на ЛКК – в случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище;

Kопие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Станаха ясни оценките за четиримата кандидати за членове на КПК
14:11 / 28.08.2025
България е сред страните с най-малък брой потребители на "умни" у...
14:01 / 28.08.2025
Близо 60% от бюджета на НЗОК е разходван за първите 7 месеца на г...
13:24 / 28.08.2025
Златните кюлчета и монети над определена проба, са освободени от ...
13:12 / 28.08.2025
Болниците: Агресията над медици трябва незабавно да спре
12:59 / 28.08.2025
Синьото гориво у нас поевтинява
12:50 / 28.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
09:55 / 26.08.2025
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Община Бургас ще продава земята под РУМ "Велека", завиши цената с близо половин милион лева
10:50 / 26.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
08:34 / 27.08.2025
В кръвта и урината на полицейския син от Несебър са открити следи от марихуана
15:20 / 26.08.2025
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Пенсионери на триколка – очаквано лоша комбинация
13:06 / 27.08.2025
Актуални теми
11-годишно дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
Изграждане на Национална детска болница в София
Зелен преход
Стрелба в католическо училище в Минеаполис, има много жертви и ранени
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: