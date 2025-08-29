Важно за клиентите на тази наша банка

© УниКредит Булбанк обяви, че в началото на септември ще извърши планирани технически подобрения на своите дигитални услуги.



В резултат на това клиентите временно няма да имат достъп до платформите Булбанк Мобайл и Булбанк Онлайн в периода от 21:00 ч. на 1 септември 2025 г. до 01:00 ч. на 2 септември 2025 г.



От банката уточняват, че мерките са част от усилията за подобряване на качеството и сигурността на обслужването.



"Стремим се непрекъснато да предлагаме по-добри и по-надеждни услуги за нашите клиенти“, посочват от екипа на УниКредит Булбанк.



Институцията се извинява за причиненото неудобство и благодари на потребителите за разбирането и доверието.