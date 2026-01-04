Важно за шофьорите: Зимни условия и ограничения по пътищата в страната
Ограничена видимост поради мъгла:
-Враца: до 30 м
-Крушовица, Оряхово (обл. Враца), Пишурка, Вълчедръм, Лом (обл. Монтана): до 50 м
-Бяла Слатина, Криводол, Борован (обл. Враца), Любеново, Люляк (обл. Плевен), Ябланица (обл. Ловеч), Вършец, Берковица (обл. Монтана): до 100 м
-Белоградчик (обл. Видин): до 120 м
-Област Русе: до 150 м
Състояние на автомагистралите
АМ "Тракия":
Област София: Движението при Мухово (км 44+400 до км 46+480 посока Бургас) се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък. Срок до 31.12.2026 г.
Област Стара Загора: Движението в участъка от км 184+000 до км 208+000 в двете посоки е с повишено внимание за почистване на регули. Срок до 09.01.2026 г.
Област Сливен: Движението в участъка от км 242+000 до км 250+000 в двете посоки е с повишено внимание за почистване на водостоци. Срок до 05.01.2026 г.
Област Бургас: Движението в участъка от км 346+400 до км 349+000 посока София е с повишено внимание за ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Скоростта е ограничена до 90 км/ч. Срок до 31.12.2026 г.
АМ "Хемус":
Област София: Движението в участъка от км 1+240 до км 8+500 посока Варна е с ограничение на скоростта до 90 км/ч. МПС над 12 т се движат само в аварийната лента. Срок до 15.05.2026 г.
Област Ловеч: Въведена е временна организация на движението в участъка от км 87+400 до км 87+675 с ограничителни елементи. Срок до 07.01.2026 г.
Област Варна: Движението от км 416+000 до км 419+000 посока София е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Срок до 30.03.2026 г.
АМ "Струма":
Област Перник: Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София е с повишено внимание за почистване на откоси. Срок до 09.01.2026 г.
АМ "Марица":
Област Хасково: Движението от км 26+900 до км 32+550 посока ГКПП "Капитан Андреево" се осъществява в една лента поради компрометирана дилатационна фуга. Срок до 31.03.2026 г.
Ограничения по основни пътни направления
Проходи:
"Върбишки“ и "Златишки“ са затворени за всички МПС целогодишно.
"Троянски“ – забранен за МПС над 12 тона.
"Шипка“ – забранено е движението на МПС над 12 тона и тегленето на ремаркета. Срок до 31.03.2026 г.
Други ограничения:
"Петрохан“ – забранен за МПС над 12 тона и тегленето на ремаркета, както и движението на МПС с дължина над 12 метра.
"Дюлински“ – забранен за МПС над 3,5 тона.
