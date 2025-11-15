Вдигаме или не вдигаме ръка на пешеходните пътеки, говори полицейски инспектор
©
Относно новите изменения в Закона за движение по пътищата трябва да се каже, че: Да, при пресичане на пешеходна пътека се подава сигнал с дясната ръка, като се вдига високо, след което се отглеждаме вляво, вдясно, пак вляво и пресичаме на пешеходната пътека. Този сигнал е с цел по-голяма забележимост от идващите водачи на превозни средства, за да мога да имат нужната реакция, за да спрат.
Доста от пешеходците тръгват да пресичат, без да подават този сигнал с ръка, така, гледайки в старото правило, че когато стъпне на пътното платно, водачът е длъжен да спре. Притеснявате ли се, че може да станат непредвидени инциденти?
От служителите на Пето районно управление в Пловдив ежедневно се провеждат различни проверки, провеждат се различни беседи с граждани и преминаващи през пешеходните пътеки, за да обясним точно това нещо, че вече е въведено и трябва да се спазва.
Не мога да кажа, че не се притеснявам. По-скоро това е положителна на част с вдигането на ръката, защото все пак, както казах, за изостря се вниманието на водача.
Още от категорията
/
Премиерът: Ще изслушаме докладите на компетентните министри и ще направим предложение за назначаване на особен управител на "Лукойл"
14.11
Евродепутат: С това можем да направим изпреварващ ход, в който да се подготвим за предстоящото огромно финансиране за превъоръжаване
14.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Борисов: Било каквото било - вече ще бъде, както беше! Сутринта в...
23:07 / 14.11.2025
Актуални теми
nevko
преди 6 мин.
В допълнение , България е туристическа дестинация, задължително всеки турист преди да я посети , курс за пешеходци, защото според родните неграмотници и инструктори, нашия закон съществено се различава от международните. Ми представете си, Тръмп тръгне да пресича и го блъсне кола , защото не е вдигнал ръка :) Упс грешен пример , той ходи винаги с вдигната ръка.
Сергей Пройчев
преди 25 мин.
дрогарьо старшинка я пак се отвори закона и прочети чл.32 -пешеходците могат да подадат сигнал с ръка.Това значи че ако искат ще подадат ако искат не.Я обясни на жена ти дето е награбила 2 пълни чанти от Кауфланд как ще ги хвърли на земята и ще почне да маха с ръчичка.Докога разни полицайчета ще ни лъжат какво пише в закона-ами целия закон го име в интернет и всеки който иска може да си прочете а за полицайчетата нещастни е задължително.Същото е със зимните гуми-ами не са задължителни пак в същия закон си го пише.Ама кой да чете-излиза драшна говори страшно и хората се вързват.
Dr_Muerte
преди 35 мин.
Пълна простотия!
Мишев
преди 42 мин.
Докога ще се говорят глупости, за да се измести фокуса от основния проблем. Може би трябва бяло знаме да носим за да минем пешеходна пътека. Нека всички да бъдем отговорни към движението и пресичането по пътищата.
TrakiaSlava
преди 43 мин.
ПЪЛНА про стащина да вдигаш ръка, никъде в ЕС няма такова нещо
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.