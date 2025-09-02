ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Вдигат два хеликоптера за пострадалите деца при катастрофата край Монтана
От МТ казват, че два хеликоптера ще излетят, за да докарат пострадалите. Единият от тях е вече излетял от базата в София, а вторият хеликоптер – базиран в Сливен – ще поеме другото дете.
Лекарите уточниха, че децата са вече в стабилно състояние.
"С активирането на двата хеликоптера едновременно значително се спестява време и се ускорява мисията по транспортиране", казват още от МТ.
"Фокус" припомня, че вчера темата за транспортирането на децата по въздух коментираха както пътния експерт Диана Русинова, така и транспортния министър Гроздан Караджов и здравния министър доц. д-р Силви Кирилов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Flightradar24: GPS сигналът на самолета на Фон дер Лайен е бил до...
10:59 / 02.09.2025
Брънзалов настоява за увеличаване на потребителската такса: Лекар...
10:31 / 02.09.2025
"Активни потребители": Това, което тук се нарича "имитираща храна...
09:55 / 02.09.2025
ИПБ: Възмутени сме!
09:48 / 02.09.2025
Ген. Атанасов: ДАНС е превърната в почивна станция. Не се работи ...
09:41 / 02.09.2025
Ако един човек има 100 000 лева в брой и иска да ги смени в евро,...
09:37 / 02.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Абонамент
Анкета