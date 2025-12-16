Министерският съвет прие Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество и проект на Решение на Министерския съвет за увеличаване на капитала на "Многопрофилна болница за активно лечение "Лозенец“ ЕАД, чрез парична вноска в размер на 2 933 400 лева.Средствата от увеличението на капитала ще се разходват за изпълнението на обект "Изграждане на хибридна зала с мобилна хибридна рентгенова система тип "C-Рамо“ и интреоперативна навигационна система за отделението по съдова хирургия“, съобщиха от правителствената информационна служба.От МС считат, че чрез прилагане на съвременните методи в съдовата хирургия със съответната материална обезпеченост, която е главна цел на този проект, ще се осигури по-високо качество на здравните услуги, ще бъде защитено правото на пациента на обслужване в съответствие с нивото на науката и техниката към настоящия момент. Това е пряко свързано с постигане целите на националната здравна стратегия, както и стратегическите документи, касаещи здравеопазването.Правителството прое също така Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2025 г. във връзка е увеличаване на капитала на търговско дружество и проект на Решение на Министерския съвет за увеличаване на капитала на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна ИСУЛ“ ЕАД ("УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД)., чрез парична вноска в размер на 1 049 885 лева.Средствата от увеличението на капитала ще се разходват за извършване на инженерингови и строително-монтажни дейности за повишаване сигурността на електрозахранването в "УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД и въвеждането в експлоатация на електроенергийните съоръжения, с което електрозахранването, електрическата система и резервното електрозахранване ще бъдат приведени в съответствие с изискванията на нормативната уредба и стандартите за обект нулева категория, с което ще се осигури непрекъсваемост при извършване на лечебната дейност и условия за по-високо качеството на здравните услуги.Министерският съвет прие Постановление и за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество и проект на Решение за увеличаване на капитала на "Университетска специализирана болница по ортопедия "Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД чрез парична вноска в размер на 815 400 лева.Средствата ще се разходват за изпълнението на обект "Закупуване и въвеждане в експлоатация на 2 броя медицински парови стерилизатори (автоклави)“.Оттам съобщават, че реализирането на инвестицията ще осигури оптимална работа на болничната стерилизация, което ще доведе до задоволяване на нуждите за стерилни изделия за многократна употреба за всички операционни и манипулационни звена на лечебното заведение. Рова е от съществена важност в програмата за превенция и контрол на инфекциите, свързани с медицинското обслужване или досега познати като вътреболнични инфекции.Министерският съвет прие също така Постановление за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2025 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество и проект на Решение на Министерския съвет за увеличаване на капитала на "Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов“ ЕАД, чрез парична вноска в размер на 2 608 882 лева.Средствата от увеличението на капитала ще се разходват за изпълнението на обект "Спешно отделение - вътрешно преустройство на кота 0,00 и кога - 3.20 на част от съществуваща сграда на спешно ггриемно-консултативно отделение към "УМБАЛСМ П. И. Пирогов" ЕАД.Реализирането на инвестицията ще доведе до осигуряване на съвременни условия и подходяща база за диагностика и лечение, където медицинските специалисти да развиват своите професионални компетенции. Проектът е в съответствие с действащото в страната законодателство в областта на медицинската помощ и с целите, набелязани от действащите стратегически документи в сектора. Очакваните резултати са свързани с подобряване на функционирането на системата за оказване на болнична помощ в страната.