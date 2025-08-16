ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Вдигат парите за първо, второ и трето дете
"Ще има увеличение на парите за първо, второ и трето дете. Готви се и увеличение на майчинските, които да станат 1100 или 1200 лева. Ще има и други стимули, които да са в полза на демографските процеси", стана ясно още от думите на министъра, който вчера беше във Варна.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 665
|предишна страница [ 1/111 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
Адвокат скочи на Глория: Га яде кифтетата, ни рива
15:32 / 16.08.2025
МВР с проверки по пътищата: Само за ден хванаха 38 пияни и 12 дро...
15:33 / 16.08.2025
Зловеща версия за изчезването на Прокопи Културиста, Йожи и Данчо...
15:33 / 16.08.2025
Данъчните декларации на Слави Трифонов и Тошко Йорданов са повече...
15:31 / 16.08.2025
Гледат мярката на мъжа, подал фалшив сигнал за полет до Лондон
15:29 / 16.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптик: Предстои сериозно понижение на температурите и повече валежи
10:14 / 15.08.2025
Ето защо много жп линии у нас побеляха
14:51 / 14.08.2025
Издирват 16-годишния Виктор
16:31 / 15.08.2025
НИМХ издаде предупреждение, но не за високи температури
16:02 / 15.08.2025
Двама загубиха живота си в морето
09:16 / 15.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета