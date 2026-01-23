Вдигат заплатите в МВР със задна дата
© Burgas24.bg
Шефът на дирекция във вътрешното министерство ще взимат но 2922 евро, а разследващите полицай – по 2076 евро. По-ниски са заплатите за полицейските инспектори, като варират от 1505 евро до 1946 евро в зависимост от степента. Началниците на отдели пък ще могат да получават до 2108 евро.
Това предвиждат промени в наредбата за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители.
Промените са във връзка с решението на Народното събрание заплатите в бюджетната сфура да бъдат повишени еднократно с 5 на сто, съгласно индекса на потребителските цени по данни на Националния статистически институт.
Новите възнаграждения ще влязат в сила от 1 януари 2026 година.
Максималната индивидуална заплата за длъжност на специалистите с образователна и научна степен "доктор" и специалистите с образователно-квалификационна степен "магистър" и/или "бакалавър" с месторабота в централната структура на структурите на МВР става 1254,63 евро, пише pariteni.bg. Таванът на работниците от раздел "Квалифицирани работници", с висока квалификация към дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" - 895,48 евро.
Още по темата
/
Икономист: Ключът към по-високи пенсии е въвеждането на мултифондовия модел във втория и третия стълб
22.01
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
08.01
Още от категорията
/
Изпълнителният директор на БЕХ за търсенето на нефт и газ в Черно море: Това е неизменен опит!
22.01
Крум Зарков: Подписването на Хартата на Съвета за мир от премиера в оставка Росен Желязков е безотговорен политически ход
22.01
Кузман Илиев от "България може": Ние сме отворени към президента за разговор, но не сме "ракета носител"
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
leone
преди 1 ч. и 10 мин.
Тотално объркана държава...
Квото Такоа
преди 1 ч. и 14 мин.
Те хубаво ще се похарчат тези пари ама после откъде ще се пълни бюджета....
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.