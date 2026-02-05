Вече има заподозрян за тройното убийство в хижата "Петрохан"
Според източници на "По света и у нас" именно той е заподозрян за тройното убийство. Разследващите разполагат със съобщение, което Калушев е изпратил до майка си в неделя вечерта. В него я моли за прошка и обяснява, че нищо от това, което предстои да чуе, не е вярно. Вчера изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов заяви, че не се изключва Калушев да посегне на живота си.
Според разследващите в хижата през последните няколко години са организирани много лагери, които най-вероятно са били параван за сексуални престъпления срещу малолетни и непълнолетни. Именно такъв сигнал е постъпил преди 2 години в ДАНС. Оттам изпращат проверката към прокуратурата, но родителите на децата отказват да съдействат на разследването.
Потребител 1
преди 35 мин.
г-н Сарафов много бързо стигна до някакви изводи. Няма разследване, няма версии, ама било много не-богоугодно. Има нещо тук, което не е както трябва, ама на прокуратурата в момента е малко трудно да се вярва.
Moby
преди 2 ч. и 13 мин.
А-ала Апщайн :-))) Жалко, там най-интересното остана в черно.
TrakiaSlava
преди 2 ч. и 15 мин.
това писмо е пълен фейк, така е завъртяно, че ако той пишеше на майка си, щеше да и каже отговора, не да и дава само въпроси и разсъждения какво е
