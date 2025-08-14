Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Вече няма да ни искат диплома за завършено образование при сключване на трудов договор
Автор: Десислава Томева 19:35Коментари (0)82
©
Да не се изисква диплома за завършено образование на хартиен носител при сключване на нов трудов договор. Това предвиждат промени в Наредбата за документите, публикувани в Портала за обществени консултации.

Според промените работодателят трябва да извършва служебна проверка по отношение на:

– завършено основно образование след 1 юни 2009 г.,

– средно образование след 1 януари 2007 г.,

– висше образование след 1 януари 2012 г.,

– професионално обучение след 1 януари 2022 г.,

– за придобита степен на професионална квалификация след 1 юни 2008 г.

Промените имат за цел да се намали административната тежест и да се улеснят кандидатстващите за работа в държавната администрация.

С промените не се предвиждат увеличаване на разходите на заинтересованите лица и институции. Също така то не налага да бъде изготвена справка за съответствие с правото на Европейския съюз, се посочва в мотивите на Министерския съвет за промяна в наредбата.

От 1 юни трудовите книжки вече са електронни. Това стана с промени в Кодекса на труда (КТ), приети от парламента през 2023 г. От социалното министерство отбелязаха, че промените обхващат всички работници и служители по трудово правоотношение и всички държавни служители.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините ням...
19:34 / 14.08.2025
НИМХ с пълната прогноза за уикенда и началото на следващата седми...
19:36 / 14.08.2025
Чужденец с лека рана чака 100 минути в Спешното, после нападна ле...
19:34 / 14.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Почина режисьорът Иван Иванов
17:24 / 14.08.2025
Българите ще пътуват без виза до екзотична държава, но само за оп...
16:54 / 14.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско заплащане и студени халета
20:24 / 12.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
Туризъм
Природни стихии
Водна криза
Вторият мандат на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: