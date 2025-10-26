ЗАРЕЖДАНЕ...
Вече отброяваме минутите по зимното часово време
© Фокус
Смяната на часовото време на зимно и лятно у нас е регламентирано с Постановление на Министерския съвет от 13 март 1997 г. Съгласно постановлението всяка година в нощта срещу последната неделя на октомври се въвежда зимно часово време, като часовниците се преместват с един час назад.
Когато станем тази сутрин- мобилните ни телефони, смартчасовниците и лаптопите сами ще са регулирали правилния час. На нас остава да върнем с час назад стрелките на ръчните и стенните часовници.
Поне докато биологичният ни часовник заработи с "новата настройка", ще имаме усещането, че спим повече, защото ставането в 6.30 за работа, ще бъде постарому 7.30.
Още от категорията
/
Проф. Петър Стоянович: Когато се смени това време, в 15:25 ч. вече е тъмно и ми иде да пусна едно въже от тавана и да свърши всичко
25.10
Доц. Ангел Кунчев: Празниците няма да бъдат отменени, но избягвайте зачервени, кашлящи и кихащи хора
24.10
Ген. Атанас Атанасов: През имота на Русия на язовир "Искър" би могло да се стигне до вражеско нападение срещу България
24.10
Шулева: С тези огромни заплати в администрацията служителите не плащат достатъчно данъци и осигуровки
24.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Учениците излизат във ваканция в края на седмицата
17:35 / 25.10.2025
Театър "София" също отстрани актьора Росен Белов
16:46 / 25.10.2025
Регионалният министър: Ще предприемем стъпки за отпадането на спо...
16:46 / 25.10.2025
Отстраниха служител на ДАИ, блъснал пешеходец, наркотестът му е п...
15:15 / 25.10.2025
НЗОК с важна информация за изследванията, които се покриват по ли...
15:18 / 25.10.2025
След случая в "Дианабад": Актьорът Росен Белов е отстранен от дет...
13:29 / 25.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.