Вече проверяваме на какви безплатни прегледи имаме право
©
Новата услуга е разработена технически от "Информационно обслужване" и позволява чрез въвеждане единствено на дата на раждане и пол да се генерира персонализирана информация за полагащите се профилактични дейности по линия на НЗОК.
Проверката е напълно анонимна, като системата не събира и не съхранява лични данни.
Профилактиката е сред водещите приоритети на настоящия екип на Министерството на здравеопазването, а новата функционалност е част от усилията за улесняване на достъпа до здравна информация и насърчаване на активното отношение към собственото здраве.
Чрез новия инструмент хората могат лесно да се ориентират какво им се полага и кога е време за преглед.
Припомняме, че пълната здравна информация, включително извършени изследвания и предстоящи дейности, е достъпна и в мобилното приложение еЗдраве в рубриката "Дългосрочна грижа", както и на портала за Електронното здравно досие на https://my.his.bg. Там данните са персонални и позволяват да видите само какво предстои, но и вече извършените прегледи и изследвания.
Новата функционалност е достъпна на сайта на Министерството на здравеопазването ТУК.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.