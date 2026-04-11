Днес е Велика събота! Това е последният ден от Страстната седмица, който бележи края на Великия пост и подготвя вярващите за най-светлия християнски празник – Възкресение Христово. Това е ден на покой, тишина и трепетно очакване. Според християнския канон, на Велика събота Христос лежи в гроба – мъртъв по плът, но жив по дух. Тялото Му е положено в нов гроб, обвит в плащаница, докато душата Му слиза в ада, за да освободи душите на праведниците от древността. Това е мигът, в който времето спира между две вечности – човешката трагедия и Божествената победа.

В българската традиция денят е изпълнен с усилена подготовка и специфични ритуали като боядисване на яйца, месене на козунаци и почитане на мъртвите. Денят е известен още като "Душна събота".

Днес денят изисква смирение и избягване на светска суета. Ето какво не се прави на Велика събота:

-Не се пее, не се играе и се избягват кавгите;

-Смята се за голям грях използването на груби думи и псувни;

-Това е ден на строг пост

Кулминацията на деня е полунощното богослужение. Вярващите отиват в храмовете, за да запалят свещ от Благодатния огън и точно в полунощ да чуят радостния възглас "Христос Воскресе!“, с който започва великденското празнуване.