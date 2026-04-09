Велики четвъртък или Чисти четвъртък е християнски празник, отбелязван в четвъртъка на Страстната седмица. На този ден са се случили събития от Христовите страсти, според Евангелията:

- Тайната вечеря на Исус с неговите ученици;

- Исус се моли в Гетсиманската градина под Елеонския хълм;

- Предателството на Юда.

Християните вярват, че много от Христовите Страсти са предсказани от пророците в Стария завет, както и от самия Исус.

Велики четвъртък е празничен ден в навечерието на Великден, в който вече се прекратява повечето обичайна работа, извън подготовката за Великден и дребни работи вкъщи. На Велики четвъртък се приготвят някои от обредните хлябове за Великден, но най-важната дейност е боядисването на великденските яйца. Първите от тях задължително се оцветяват в червено, което символизира кръвта на Исус Христос и се поставя при иконата на Богородица. Първото оцветено яйце се носи и в църквата на Великден.