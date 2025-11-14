Великобритания направи изключение от санкциите за българските дружества на ''Лукойл''
©
Службата за прилагане на финансовите санкции към Министерството на финансите на Обединеното кралство е удължило лиценза си за извършване на операции с българските дружества на руския петролен гигант при съществуващите санкционни ограничения до 14 февруари 2026 г.
Според съобщението на агенцията, това се отнася до взаимодействията с "Лукойл България“ ЕООД и "Лукойл Нефтохим Бургас“ АД.
Припомняме, че Великобритания добави ''Лукойл'' към списъка си със санкции на 15 октомври като част от основна актуализация на списъка си със санкции срещу Русия.
През октомври Великобритания издаде специален лиценз, позволяващ на бизнеса да работи с две германски дъщерни дружества на санкционираната "Роснефт“, тъй като те са под германски държавен контрол.
Още по темата
/
FT: След блокираната сделка с Gunvor, "Лукойл" може да бъде погълната от местния конкурент "Роснефт"
12.11
Цените на петрола падат на фона на санкциите на САЩ срещу руските гиганти "Роснефт" и "Лукойл"
11.11
Калас: Трябва ускорим постепенното премахване на руския втечнен природен газ до 1 януари 2027 година
19.09
ЕС одобри 17-ия пакет от санкции срещу Русия, насочени към близо 200 кораба от "сенчестия флот" на Москва
20.05
Още от категорията
/
Министър Георгиев: Великобритания издаде генерално разрешително за дейността на "Лукойл" в България
17:15
Премиерът: Ще изслушаме докладите на компетентните министри и ще направим предложение за назначаване на особен управител на "Лукойл"
12:54
Евродепутат: С това можем да направим изпреварващ ход, в който да се подготвим за предстоящото огромно финансиране за превъоръжаване
12:28
Премиерът Желязков свиква спешно Съвета по сигурност, името на особения управител на "Лукойл" се очаква до часове
09:36
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.