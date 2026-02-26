Андрей Гюров за заместник-министър на външните работи е назначен Велизар Шаламанов.
Велизар Шаламанов има дългогодишен професионален опит в сферата на отбраната и националната сигурност. Заемал е поста министър на отбраната през 2014 г., както и заместник-министър на отбраната от 1998 до 2001 г. В периода 2001-2009 г. е съветник на председателя на Българската академия на науките по въпросите на националната сигурност и отбраната и директор на програми в Центъра за изследване на националната сигурност и отбрана.
Народен представител в 45-ото и 46-ото Народно събрание, където е заместник-председател на Комисията по отбрана и ръководител на делегацията на Република България в Парламентарната асамблея на НАТО.
В своя професионален път е заемал ръководни международни длъжности като е бил председател на надзорния съвет на Агенцията на НАТО за комуникации и информация, както и директор по сътрудничество с потребителите на Агенцията, и директор по сътрудничество с нациите в Агенцията на НАТО по консултации, командване и управление.
