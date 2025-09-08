ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Верижна катастрофа на АМ "Тракия" предизвика сериозно задръстване
Катастрофата е станала на 109 км на АМ "Тракия" в посока София. Няма информация за пострадали, но предвид и, че днес е последният почивен ден, има образувано голямо задръстване.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 636
|предишна страница [ 1/106 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Четвърти ден издирват мъж, изчезнал край Пазарджик
17:10 / 08.09.2025
ФБР поиска от Apple да отключи телефона на Алексей Петров
17:08 / 08.09.2025
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
17:08 / 08.09.2025
Държавата остави Ники без лечение
17:12 / 08.09.2025
Лято до края на септември?
17:13 / 08.09.2025
Километрични задръствания в последния почивен ден
13:52 / 08.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
09:02 / 07.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
12:52 / 06.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:35 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
09:01 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета