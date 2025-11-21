Вероятно ще има ново увеличение на студентските такси. Това каза председателят на Съвета на ректорите проф. Миглена Темелкова.“Причината е, че дефицитът, който се отваря в бюджета на висшето образование, е около 500-600 милиона лева. Университетите няма как да заплатят тази цена, ако нямат преходни остатъци освен с вдигане на таксите. Това е единственият приходоизточник за държавните висши училища", коментира Темелкова в "Интервюто в Новините на NOVA“ .По думите й бизнесът помага, но не е мотивиран от държавата. “Тя е длъжник на бизнеса и на образованието. Необходим е широк диалог между всички заинтересовани страни, защото образованието следва да е национален приоритет и визия".В България има 51 висши учебни заведения - 38 държавни и 13 частни. “Преди 10 ноември висшите държавни училища в България са били с едно повече. В момента го няма го Висшето артилерийско училище в Шумен", обясни Темелкова.“Преди няколко години го нямаше и Висшето военновъздушно училище, но дефицитът на кадри в тази сфера наложи спешното му откриване", коментира тя.По думите й образователната ни система във висшето образование е така построена, че имаме няколко широко профилни и множество частно специализирани университети, които си имат строго специфичен практико-приложен профил.“Висшето училище по телекомуникация е единственият университет, който си увеличи капацитета в последните години, защото имаме много желаещи", обясни председателят.По думите й малките специализирани висши училища в някои случаи се оказват много по-гъвкави и много по-адаптивни на промените в глобалното образователно пространство.“В последните години всеки университет се опитва да установи връзка с бизнеса и държавата. Естествено, когато един университет е по-тясно профилиран, той много по-лесно установява връзка с определен бранш. Но ние срещаме и огромни трудности", каза Темелкова.“Бизнесът преподава при нас, но ние му плащаме жълти стотинки за това. Една такава компания заплаща на своите служители хиляди левове, а ние плащаме за час 20-30 лева. Тоест бизнесът по този начин инвестира в университетите", обясни тя.Темелкова сподели, че бизнесът инвестира в лаборатории, обзавежда зали, дава средства. “Инвестициите в нашия университет са около половин милион лева годишно. Ние тези пари от министерството не ги виждаме за няколко години в бюджетите си".