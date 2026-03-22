Председателят на Българския олимпийски комитетприсъства на церемонията за "Футболист на годината" в столичен хотел, която тече в момента.Тя коментира какво става в БОК в момента и как се развива сагата, свързана с организацията."Ами, смятам, че най-после тази сага ще има своя успешен край, измина цяла година от проведеното общо събрание. Една сага, която постави един много тъжен и за съжаление черен сценарий пред Олимпийския комитет, Олимпийското движение в България.Надявам се, с последващите действия, всичко това вече да бъде зад нас и надявам се това да приключи, защото наистина това беше изключително неприятна ситуация. След депозираната оставка на госпожа Костадинова, мога да ви кажа, че вече има и депозирани няколко отказа, оттеглени жалби.Така че надявам се и моите колеги, които все още не са оттеглили своите жалби да предприемат тези действия, защото смятам, че това беше една изключително неприятна страница за българското олимпийско движение," започна"Не виждам, въобще смисъл отново в общо събрание при висящи дела, и след като все още вече има дадено определение от Международния олимпийски комитет, точно преди 8 месеца, на 17 май, признаха резултатите от общото събрание, признаха избора на новото ръководство.Имаше, ако си спомняте вече, четири състава, съдебни състава, определиха решенията на общото събрание като законосъобразни, така че дори юридически казус няма в тази цялата ситуация.Така че който и да говори за общо събрание, това е абсолютно нонсенс в момента."На въпрос дали е усетила негативизъм към нашия Олимпийски комитет на игрите в Милано-Кортина, заради случващото се, тя отговори: "Нека да кажа така, че много ясно следват своите принципи, своите правила, всичко това, което е записано в хартата, свързано с доброто управление в спортните организации. Те наистина недоумяват за казуса, който се получи след общото събрание и който възпрепятства работата на българския олимпийски комитет.Най-вече за това, че начина по който се саботира работата, начина по който се оспориха решенията, беше изключително неприятен, най-вече за това, защото знаете много добре, това беше направено единствено с цел да бъде осуетена работата.За съжаление, разговорите цяла година бяха относно това, как е ситуацията и как се развиват съдебната сага. Много малко сме говорили конструктивно за бъдещата работа от тук нататък на Български Олимпийски комитет, но знаете, че поддържаме изключително добри отношения.Самата, президентът на Международния олимпийски комитет, ни поздрави за успешното представяне на Игрите, така че надявам се на успешен край на тази сага," завърши