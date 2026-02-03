Весела Лечева даде старт на Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки в Бургас. Преди това тя говори пред медиите.
"Беше изключително предизвикателство и огромна отговорност организирането на това първенство за Българския стрелкови съюз. Благодаря за помощта на Община Бургас и Министерство на младежта и спорта. Тази зала, която успяхме да открием, може да бъде домакин на много и престижни състезания. Каня всички да дойдат и да гледат Европейското първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки тук", заяви Лечева.
По повод започващата след няколко дни Олимпиада президентът на БОК каза: "Само след три дни целият свят ще бъде Олимпиада, а България влиза в най-големия зимен спортен форум с фокус върху представянето на своите талантливи и вече доказани състезатели".
"Това е най-голямият спортен форум и се вълнувам не по-малко от състезателите. Изпитвам огромно напрежение като ръководител и човек, отговорен за цялата делгация и за организационното представяне на България."
По думите ѝ организацията на Олимпиадата представлява сериозно предизвикателство за домакините, тъй като състезанията ще се провеждат в няколко курорта. Въпреки това президентът на БОК изрази увереност, че Италия ще се справи с амбициозната програма.
На въпрос дали Стефка Костадинова ще присъства на Олимпийските игри, Лечева отговори: Тя може да бъде там като зрител, не знам дали си е купила билет".
Весела Лечева за Стефка Костадинова: Не знам дали си е купила билет за Олимпиадата
© burgas24.bg
Още от категорията
/
Министерството на туризма подкрепи кандидатурата на Розовата долина за включване в списъка на ЮНЕСКО
19:58
Бойко Борисов: Мога да уверя всички - нямам никакви контакти с Румен Радев, той си прави партия, а аз си гледам моята!
19:58
Бойко Борисов: Мога да уверя всички - нямам никакви контакти с Румен Радев, той си прави партия, а аз си гледам моята!
17:55
ГЕРБ-СДС предложи на Йотова избор на нов председател на НС, за да има още един кандидат за служебен премиер
12:05
Мистериозно: След всяко разглеждане от ТЕЛК, процентът за трайно намалена работоспособност на мъж намалява
10:27
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.