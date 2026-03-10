Румен Радев Иво Христов каза, че няма да има"сглобки“ с досегашният управляващи, с досегашното статукво, но разбира се не изключи варианта за възможни коалиции. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС коментаторът на политическите събития за "Дойче веле“ и заместник-главен редактор на списание Bglobal Веселин Стойнев.
Председателят на "Продължаваме промяната“ Асен Василев не изключи сътрудничество с формацията на Румен Радев за съдебна система и избор на нов Съдебен съвет. Веселин Стойнев коментира по темата:
И от ДБ, и от ПП го казват от самото начало, че това е т.нар. конституционно мнозинство за избор на Висш съдебен съвет (ВСС), който така или иначе Народните събрания досега са му длъжници, не подмениха изтеклия състав на ВСС и трябва да се избере такъв. Безспорно мисля, че няма да има никакъв проблем Радев и ПП-ДБ да гласуват заедно за такъв ВСС. Нещо повече, в Асен Василев направи сметката, че това означава, ако двете формации имат 160 гласа, това означава, че този ВСС вече няма да зависи от ГЕРБ и ДПС "Ново начало“, които трябва да имат общо 80 или под 80 гласа. Но истина големият проблем е за управлението след април – дали ще има стабилно управление и по какъв начин то би се формирало, с какви формации. Засега никой не казва, не дава заявка и това е разбираемо. На въпроса: "Вие бихте ли се коалирали с…“, всеки казва: "Да видим кои партии ще влязат, в каква подредба, какви резултати ще получим, с колко депутати ще разполагаме“.
"Едно е безспорно, че всички социологически агенции дават твърда и убедителна преднина на формацията на Румен Радев, но всички агенции казват категорично, че той няма да има самостоятелно мнозинство. Така че остава отворен въпроса за след април да видим какви коалиции са възможни и дали ще се намери някаква нова формула, която да скрие думата "коалиция“, защото след Тройната коалиция, с всяко следващото управление тя става все по-мръсна дума и стигнахме до варианта на нещо, което се наричаше неофициална "сглобка", каза още той.
По думите му е напълно възможно да се създаде правителство на малцинството, т.е. кабинет на Румен Радев с нечия подкрепа.
"Тази обаче подкрепа винаги прави това правителство нестабилно и временно, защото този, който ти осигурява малцинството, във всеки момент може да реши да си оттегли подкрепата. Това ще означава временно правителство и пак срочен хоризонт към избори. Мнозина гледат към перспективата президентските избори наесен да бъдат заедно с един нови предсрочни парламентарни", уточни той.
Възможността президентските избори наесен да бъдат заедно с нови предсрочни парламентарни избори според Веселин Стойнев не е голяма, "защото избирателите последните 5-6 години много се умориха от избори".
По думите му голяма част от избирателите на Радев идват от формации, които освен от негласуващите, от формации, които са с доста по-произточни очаквания – "Възраждане“, БСП, главно от тях и това се вижда и от социологическите проучвания.
"Така че Радев няма как, освен ако не се окаже някоя нова Мелони, която да умее да лавира между тези избиратели, така че да стой пак прозападно без да е прекалено ястребово проевропейска. А при Радев по-скоро профилът е по-ясен, той ще бъде едно умерено "Възраждане“, едно умерено БСП с много по-проформа проевропейско позициониране в политиката, и наистина по-скоро продължение на линията Орбан-Фицо, вече и на Балканите", коментира той.
Повече чуйте в звуковия файл.
Веселин Стойнев: Радев ще бъде продължение на линията Орбан-Фицо, вече и на Балканите
©
Още по темата
/
Бивш министър: Дали ще бъда част от листите на Румен Радев за изборите на 19 април, зависи единствено от него
05.03
Румен Радев потвърди: "Прогресивна България" е отговорът на очакванията на българите за демонтиране на олигархичния корупционен модел!
02.03
Георги Първанов: Излизането на Радев година преди края на мандата не беше коректно от гледна точка на представата за институцията държавен глава
15.02
Още от категорията
/
Градусите тръгват нагоре
09.03
''Галъп": "Прогресивна България" печели изборите с близо 30%, само пет партии влизат в 52-рото НС
09.03
Правосъдният министър предложи подкрепа за всеки магистрат, който е готов да говори за зависимостите и криминалното влияние в системата
09.03
Йордан Цонев за великденските надбавки: Ще бъде в размер на 55 евро и ще я получат 856 000 пенсионери
09.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Явор Куюмджиев: България има запаси от петрол за 30 дни
22:01 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.