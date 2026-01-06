Веселин Велев за левовете: Плащанията с дебитни и кредитни карти са за предпочитане
©
"Ние никога не сме говорили за хаос. Преминаването е нормално и не сме констатирали сериозни проблеми. Няма оплаквания от членове на асоциацията", подчерта Велев. Той допълни, че банковият сектор е реагирал сравнително бързо и се справя с процеса по обмяната.
От друга страна председателят на АИКБ отправи критика към практиката някои банки да събират такса от 15 лева за обмяна на левове в евро за граждани, които не са техни клиенти. Според него това противоречи на духа на преходния период, в който обмяната следва да бъде без такси и курсови разлики. По тази причина асоциацията вече е сезирала БНБ и Министерски съвет.
Велев посъветва гражданите да не бързат с обмяната и да използват основно банки и пощи, особено в по-малките населени места, за да се избегнат злоупотреби и измами. "Няма необходимост от опашки и плащане на излишни такси. Плащанията с дебитни и кредитни карти в този период са за предпочитане", каза той.
Той коментира още и недостига на стартови пакети с евромонети и затрудненото зареждане на банките в по-малките населени места.По думите на Велев това води до проблеми с връщането на ресто и създава усещане за по-бавно навлизане в еврозоната извън големите градове. Очакванията са тези затруднения да бъдат преодолени до края на месеца.
Още по темата
/
Директорът на "Активни потребители": Ефектът от закръгляването на цените заради еврото трябва да изчезне до месец
20:13
Наградата "Смешници на годината" отива при няколкото копейки, които тормозят продавачките в магазини
20:12
Асен Василев пред испански вестник: Имаше силна политическа съпротива срещу еврозоната, включително от управляващите партии
16:16
Асен Василев пред испански вестник: Имаше силна политическа съпротива срещу присъединяването към еврото, включително от партии в управляващите коалиции
15:29
Lidl с ръст на плащанията в брой с 20%, но успокои, че магазините й са заредени с 53 тона евромонети и рестото е само в евро
14:39
Какво задължително трябва да присъства в банковите извлечения в периода на двойното обозначаване?
14:10
Финансов консултант: Пазарът се възпитава не с крясъци и лозунги, а с изборите ни като потребители всеки ден
11:56
Директор в банка: За неклиенти изискваме такса, три декларации и копия на документи за произход на средствата
10:27
Бенатова: Банките нарушават закона като отказват на хората да им обменят парите без такса и без лимит, но пък Хампарцумян вика, че това било дребна работа
10:09
Още от категорията
/
Доц. Шаламанов: Нефинализираното споразумение за сигурност поставя България в неизгодна позиция спрямо отбранителното сътрудничество с Украйна
20:15
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.