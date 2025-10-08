ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ветко и Маринела - торпеда на прехода
Историята им започва още по време на социализма – Ветко е служител в месокомбинат и агент "Стефан“ на Държавна сигурност. Според Ангелов, той продължава да сътрудничи на службите и след демократичните промени. В периода на "дивия преход“ Ветко участва в ключови икономически схеми. Сред тях е голям заем от Хебросбанк, който не е върнат, довел до фалита на банката и значителни загуби за вложителите. Парите от схемата по-късно се използват за участие в масовата приватизация, чрез която се придобива КК "Елените“.
Комплексът започва да се строи въпреки, че още през 70-те години мястото е обследвано и определено като поройно дере. През 2009 г. Басейнова дирекция образува преписка за незаконното застрояване на дере Козлука, която впоследствие е прекратена от Районната прокуратура в Несебър.
Според Ангелов, настоящата ситуация показва, че отговорност трудно може да се търси – глоба за незаконната пречиствателна станция в "Елените“ остава неплатена вече 10 години, а дела за данъчни измами, укриване на данъци и пране на пари продължават повече от шест години без осъдителна присъда. Ветко формално е акционер и директор на комплекса, като собствеността е прехвърлена на офшорна компания на Сейшелите с кипърски управител.
В публикацията на Слави Ангелов в социалните мрежи се подчертава и луксозният начин на живот на семейство Ветко и Маринела – придобиване на самолети, автомобили и хотели, сред които "Кемпински Зографски“.
Според Ангелов, действията им показват, че въпреки законите, правосъдната система често закъснява и не може да ги спре.
