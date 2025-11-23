Вежди Рашидов направи обстоен анализ на политическата ситуация в страната по време на гостуването си в предаването "Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ. В центъра на коментара му беше поведението на държавния глава, което според него излиза извън рамките на институционалната роля.
"Президентът прави една малка грешка, не знам дали е грешка, той си отговаря, голям човек е. И се държи като политик. Той трябва да е държавник“, заяви Рашидов.
Той обърна внимание и на изострения тон в политическия дискурс, визирайки действията на Делян Пеевски. Рашидов призова за умиротворяване на езика в името на институционалната стабилност.
"Делян Пеевски предполагам в инерцията на неговия проход трябва и той да намали начина на изразяване, но тази свада, тя не помага с нищо на държавата и с нищо на българския парламент. Тя е улична кавга. Ние "се мърсим неуморно“ без да вършим работа. Така мисля, не е добре“, посочи той.
Относно акциите на "Продължаваме промяната“ и инсталацията пред Ларгото, бившият парламентарен шеф изрази недоумение от подобни подходи.
"Това ли е проблемът на българската държава? Едни да поставят някакви прасета, решават някакви проблеми ли? Ние говорим за хора, политици и държавници“, коментира Рашидов.
В анализа си за ГЕРБ той отличи конкретни фигури с висок професионализъм. "Теменужка Петкова тя е един сериозен човек. Аз не вярвам да има министър, който да не желае хората да живеят добре. Делян Добрев много го харесвам, защото е изключително подготвен човек. Ако в ГЕРБ има експерт професионален, това е той“, категоричен бе той.
Рашидов засегна и социалната политика, споделяйки резерви към избирателното подпомагане, но отчитайки необходимостта от него. "Аз бях против да се дават например добавки само на най-бедните, защото не е честно така. Но все пак и това е нещо. От всички лоши неща поне по-малкото да е. За съжаление има и такова сравнение“, каза той.
По отношение на лидера на ГЕРБ, Рашидов призова за по-реалистично разпределение на очакванията.
"Борисов искаме не искаме – остава в историята. Той е единственият който три пъти е премиер. Бойко Борисов вече не може да бъде товарен с цялата отговорност за държавата. Смятам, че не е честно. Не бива да го натоварваме с всичката отговорност. Не е почтено“, обясни бившият председател на НС.
Скептицизъм бе изразен и по отношение на политическото бъдеще на Ахмед Доган и новия проект "Алианс за права и свободи“. "Нищо няма да стане. Вече е формалин. То е свършено вече. Човек, който един път е минал през парадния вход на политиката, много трудно влиза отново там“, смята Рашидов.
В заключение той коментира процесите в ДПС и влиянието на Пеевски върху електората.
"В момента това, което овладя Делян Пеевски е феноменално. Доган е прав в квалификацията. Той усети младите хора вътре. Младите момчета турци и нетурци, българи и небългари, искат да са равни. Те са компютърно поколение, те искат да са заедно“, добави Вежди Рашидов.
