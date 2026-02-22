Вежди Рашидов отправи остри критики към начина на формиране на служебното правителство и коментира актуалната политическа обстановка в ефира на NOVA NEWS.
По повод оставката на Стоил Цицелков Рашидов заяви, че още самото му назначаване е било "напълно неадекватно“ и израз на поредно безхаберие. "Формирането на правителство е голяма отговорност. То се прави от доказани и достойни мъже, които ще управляват съдбите на хората. Не може един премиер да не си провери екипа, с когото ще работи“, подчерта той.
Рашидов даде личен пример от времето, когато е бил министър на културата. Всяка година около 24 май той изготвял списък с достойни личности за държавни отличия, като първо проверявал биографиите им по официален път. "Обаждах се на Евтим Костадинов, който тогава беше председател на Комисията по досиетата“, разказа той. По думите му всеки, който предлага кадри, е длъжен предварително да ги проучи.
Въпреки критиките, бившият председател на парламента заяви, че е приятно изненадан от някои от назначенията в служебния кабинет. Той отличи министъра на образованието и министъра на културата и ги определи като "изключителни“, както и транспортния министър Корман Исмаилов.
По отношение на оставането на Атанас Запрянов на поста министър на отбраната, Рашидов коментира, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов вече е дал обяснение по темата. "Премиерът се е обадил на Борисов да му остави министър – няма нищо лошо. Той е опитен човек“, заяви Рашидов.
Бившият министър подчерта, че очаква служебното правителство да проведе честни избори. Той разкри, че е получил покана от Бойко Борисов да остане министър за трети мандат, но е отказал заради здравословни причини.
"Аз съм отговорен човек и мога да бъда благодарен. В този момент властта не ме вълнуваше“, каза Рашидов. Той обяви, че ще упражни правото си на глас на следващите избори и ще подкрепи ГЕРБ.
По думите му след парламентарния вот очаква движение в правилната посока. "Нека първо Румен Радев да излезе на терен, за да покаже какво точно иска да прави“, добави той.
Рашидов коментира и темата за съдебната реформа. Според него тя не може да се осъществява по начина, по който се предлага в момента. Той разкритикува действията на правосъдния министър, който е поискал смяната на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. "Не се прави така. Това е инфантилна постъпка“, заяви той.
В личен план Вежди Рашидов сподели, че тази година навършва 75 години и планира мащабна изложба. Той има покани за експозиции в Лондон и Турция, а догодина възнамерява да издаде обемна книга, посветена на целия му житейски и творчески път.
