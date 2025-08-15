Новини
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
Автор: Емануела Вилизарова 12:23
Видео от зверската катастрофа в София от снощи, при която автомобил се вряза в автобус със скорост от над 100 км/ч, беше публикувано.

Очевидци публикуваха кадри във Фейсбук, заснети от улични камери, на които се вижда как леката кола буквално се забива в автобуса.

Припомняме, че този сблъсък отне живота на сирийски гражданин, возел се в автобуса. С опасност за живота са З-ма души, сред които и пътниците от автомобила.




