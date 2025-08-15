ЗАРЕЖДАНЕ...
|Видео от зверската катастрофа с автобус в София
Очевидци публикуваха кадри във Фейсбук, заснети от улични камери, на които се вижда как леката кола буквално се забива в автобуса.
Припомняме, че този сблъсък отне живота на сирийски гражданин, возел се в автобуса. С опасност за живота са З-ма души, сред които и пътниците от автомобила.
