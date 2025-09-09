ЗАРЕЖДАНЕ...
|Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
"Фокус" припомня, че Окръжна прокуратура - Русе взе мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо всеки един от четиримата обвиняеми за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда на полицейски орган. Според магистратите има достатъчно доказателства на този етап от разследването. Като мотиви за решението си съдът изтъкна, че младежите са демонстрирали арогантно поведение и липса на респект.
В съда преди дни, шофьорът на колата Кирил Гочев каза, че е шофирал с 40 км/ч, но колата му била шумна. Според него, съседът на шефа на полицията в Русе се е стреснал, изскочил е пред колата и е започнал да ги псува.
Според автора на публикацията във Facebook спрямо времето, приблизителната скорост на автомобила е била между 36 и 42 km/h. "Тази скорост изключва “дрифтене", такова не се вижда и от видеото", казва той.
"На снимката се вижда и друго. Жена и дете се разхождат по улицата, а не по тротоара. И най-вероятно това, че колата с 4 момчета е минала близо до тях, е афектирало шефа на полицията и съседа му, които са вървели също по улицата и са препречили пътя на автомобила с телата си. Какво се е случило след това също скоро ще стане ясно, но версията за “дрифтене", обяснява авторът.
Снимка 3:
- вижда се и пристигането на първата патрулка в 00:32 часа. После идват и още поне 2 патрулки.
Снимка 4:
- линейка, която идва в 00:40 часа, стига до мястото на среднощната свада, но странно защо веднага дава назад и си заминава. Тук разказа на медицинските лица също би бил доста любопитен.
В заключение “опасно шофиране" няма, има безотговорно поведение на майка с детето си, които вместо да използват двата тротоара, се разхождат по пътното платно. Има патрулки, има линейка, има съседи станали свидетели на всичко, но разбира се, дори и след това видео ще има много хора, които ще продължават да вярват на версиите на полицията, защото “всеки сам си преценя".
