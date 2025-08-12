Видовете диабет и как да се предпазим?

© iStock Диабетът е социално-значимо заболяване, което засяга все повече хора. Промените в начина на живот като прием на бързи въглехидрати, така наречената junk food, намалената физическа активност, заседналият начин на живот и други допринасят за инсулинова резистентност и развитие на диабет тип 2.



Статистика



Около 830 милиона души по света имат диабет като повечето живеят в страни с ниски и средни доходи. Повече от половината от хората, живеещи с диабет, не се лекуват. Както броят на хората с диабет, така и броят на хората с нелекуван диабет непрекъснато се увеличава през последните десетилетия, предаде Puls.bg.



През 2021 г. диабетът е бил пряка причина за 1,6 милиона смъртни случая, а 47% от всички са настъпили преди 70-годишна възраст. Други 530 000 са от бъбречни заболявания причинени от диабет, а високата кръвна захар е причина за около 11% от фаталната статистика заради сърдечно-съдови заболявания.



Фактите и данните за диабета показват нарастващата глобална тежест за отделните хора, семействата и държавите. Последният Атлас на диабета на IDF (2025 г.) съобщава, че 11,1% – или 1 на 9 – от възрастното население живее с диабет, като над 4 от 10 не знаят, че имат това състояние. До 2050 г. прогнозите показват, че 1 на 8 възрастни, приблизително 853 милиона, ще живее с диабет, което е увеличение с 46%.



Над 90% от хората с диабет имат диабет тип 2, който се обуславя от социално-икономически, демографски, екологични и генетични фактори. Основните фактори, допринасящи за нарастването на диабет тип 2 са урбанизация, застаряващо население, намалена физическа актиност и нарастващо разпространение на затлъстяването.



Видове диабет



Диабет тип 1 – нивото на кръвна захар е високо, поради ниски нива на инсулин. Причината е недостатъчно производство на инсулин от панкреаса, тъй като са се образували специфични антитела, атакуващи клетките на панкреаса. Среща се главно сред деца и млади хора. Глюкозата не може да се използва от клетките и остава във високи стойности в кръвта.



При диабет тип 2 инсулинът, който панкреасът произвежда не се използва правилно от клетките на тъканите. В началото панкреасът се опитва да компенсира чрез производство на по-големи количества инсулин, докато настъпи момент и на неговото изчерпване и изявата на диабет тип2. Това е най-често срещаният тип диабет, като засяга главно възрастните, но все повече започва да се среща и при деца, поради затлъстяване.



Преддиабет - този тип е етапът преди развитието на диабет тип 2. Нивата на кръвната захар са по-високи от нормалното, но не са достатъчно високи, за да бъде официално диагностициран диабет тип 2. Пример за такова състояние е инсулиновата резистентност.



Гестационен диабет – развива се по време на бременност и обикновено изчезва след бременността. Въпреки това, жените с гестационен диабет са изложени на по-висок риск от развитие на диабет тип 2 по-късно в живота.



Диабет тип 3c - тази форма на диабет се причинява, когато панкреасът е увреден поради панкреатит, рак на панкреаса, кистозна фиброза и хемохроматоза. Отстраняването на панкреаса (панкреатектомия) също води до този тип диабет. В този случай панкреасът отново не произвежда инсулин, но причината не е автоимунна, за да се диагностицира като тип1.



Латентен автоимунен диабет при възрастни (LADA) - подобно на диабет тип 1, LADA също е резултат от автоимунна реакция, но се развива много по-бавно от тип 1. Хората, диагностицирани с LADA, обикновено са на възраст над 30 години.



MODY - наричан още моногенен диабет, възниква поради наследствена генетична мутация, която засяга начина, по който тялото произвежда и използва инсулин. Има над 10 различни вида MODY. Засяга до 5% от хората с диабет и обикновено се предава в семейства. Появява се в млада възраст преди 25 години, но наподобява захарен диабет тип 2 при възрастни.



Неонатален диабет - рядка форма на диабет, която се появява през първите шест месеца от живота. Около 50% от бебетата с неонатален диабет имат доживотна форма, наречена постоянен неонатален захарен диабет. При другата половина състоянието изчезва в рамките на няколко месеца от началото, но може да се появи отново по-късно в живота - това се нарича преходен неонатален захарен диабет.



Диабет, труден за контролиране - форма на диабет тип 1, който се характеризира с чести и тежки епизоди на високи и ниски нива на кръвната захар. Тази нестабилност често води до хоспитализация. В редки случаи може да се наложи трансплантация на панкреас за трайно лечение на този тип диабет.



Диабет, предизвикан от стероиди - стероидите могат да причинят високи нива на кръвна захар. Ето защо някои хора, които приемат стероиди, развиват диабет. По-често при хора, които са изложени на по-висок риск от диабет тип 2.



Превенция



Можем да намалим риска от развитие на преддиабет или на диабет тип 2 чрез редуциране на теглото и обиколката на талията при затлъстяване, извършване на физическа актиност, която подобрява инсулиновата резистентност и прием на балансирано хранене. Това за факторите, които зависят от нас и можем да коригираме и управляваме. Генетичната предразположеност не бихме могли да я повлияем, затова е от значение да положим усилия за контрол на всичко останало.



Диетата трябва да включва умерени количества въглехидрати, протеини и мазнини. Количеството е индивидуално спрямо възраст и тегло, може да се изготви подходящ хранителен режим при специалист, при трудности за контрол. При прием на бързи въглехидрати, за да се намали пика на кръвната захар може да се направи разходка, която ще повлияе положително.



Физическата активност трябва да се извършва и може да се използва дори и работното място. Използване на бюро с повдигащ се механизим и възможност за работа, освен в седнало и в изправено положение. Почивките могат да се използват за кратки разходки навън, а разтягането за 5 минути след среща е чудесен начин за намаляване на стреса. Извън офиса, извършването на упражнения и разходка дори 30 минути дневно е от значение.